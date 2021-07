Loenermark heeft stageplek bij het G-Team

LOENEN – Voetbalvereniging Loenermark uit Loenen heeft ook komend seizoen weer plek voor een stagiaire bij het G-team. De Loenense voetbalvereniging heeft positieve ervaringen met stagiaires bij het G-team, dat bestaat uit mensen met een beperking. Sinds de start van het G-voetbal binnen vv Loenermark hebben stagiaires die een opleiding voor deze doelgroep doen deel uitgemaakt van de trainersstaf. Dit tot tevredenheid van zowel spelers als medetrainers en stagiaires zelf.

Ook komend seizoen krijgen stagiaires de mogelijkheid volledig mee te draaien bij de trainingen en eventueel wedstrijdbegeleiding. Er wordt gezocht naar stagiaires die een bepaalde periode beschikbaar zijn, liefst een half of heel voetbalseizoen. De trainingen zijn op vrijdagavond van 18.45 tot 19.45 uur en beginnen in september. De stagiair krijgt een vaste begeleider. “Loenermark biedt je de mogelijkheid kennis te maken met G-Voetbal en jezelf te ontwikkelen als trainer en mens”, aldus de Loenense voetbalvereniging, die van de stagiair affiniteit met de doelgroep en een positieve houding en uitstraling verwacht.

Loenermark is een voetbalvereniging die respect, sfeer, waarden en normen, sportiviteit en betrokkenheid hoog in het vaandel heeft staan. G-voetballers worden bij Loenermark net als ieder ander behandeld. Door voetbaltraining en het spelen van wedstrijden probeert Loenermark de conditie, de mentale weerbaarheid en de motoriek van spelers te verbeteren, maar plezier beleven is het allerbelangrijkst.

g-voetbal@vvloenermark.nl