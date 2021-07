Loenen zoekt Icoonprojecten

LOENEN – Dorpsraad Loenen Zonnedorp denkt met juiste ideeën in aanmerking te kunnen komen voor een subsidie van de provincie Gelderland. Met de Challenge Groene Icoonprojecten is een geldbedrag van maximaal 100.000 euro te winnen voor projecten waarmee het dorp groenener kan worden gemaakt. De Dorpsraad denkt al een aantal mooie projecten en ideeën in huis te hebben. Denk aan de duurzaamheidsprojecten via LEN en ECL, het werk van de Vrienden van de Loenense Bossen, het onderhoud aan de beken door de Stichting Loenense Molenbeek, het in overleg en tegen betaling terugbrengen van houtwallen, houtsingels en begroeiing, maar ook het aanbod van 24/7 zorg in de Bruisbeek, starterswoningen voor jongeren, betaalbare seniorenwoningen, zoveel mogelijk via inbreiding en geen opoffering natuur. De Herenboeren, bedrijventerrein Kieveen en het zonnedak bij Thomassen leveren al een flinke bijdrage en ook ziet de Dorpsraad nog wel wat in samenwerking op het gebied van toeristische activiteiten.