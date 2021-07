Lionsclub van start in Doesburg

DOESBURG – Donderdag 25 juni is, onder toeziend oog van Districtsgouverneur Jaap Burger, in Lionsclub Doesburg van start gegaan. Voor de start van een Lionsclub is een keygroep vereist van vijf leden. De keygroep in Doesburg bestaat uit Doesburgers Frank de Leur, Mia van Eijl, Johan de Kool, Bert Bekker en Paul Weustink. Zij hopen snel uit te breiden naar minimaal 20 leden. Bij interesse kan er gemaild worden naar lionsclubdoesburg@gmail.com of contact worden opgenomen met iemand van de keygroep.

In 1917 in Chigaco (VS) werd de Lions Clubs International opgericht. De Lions zetten zich belangeloos in om anderen te helpen. Met zo’n 1,4 miljoen leden wereldwijd, is Lions al meer dan 100 jaar de grootste service organisatie ter wereld. In Nederland zijn er circa 11.000 Lions actief in 435 Lionsclubs.

Iedere Lionsclub kiest zijn eigen projecten, met een voorkeur voor lokale projecten. Zij organiseren niet alleen acties op het gebied van fundraising (geld inzamelen), maar steken ook graag de handen uit de mouwen. Dit alles onder het motto: Lions helpen.