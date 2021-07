Lions sluiten seizoen af

ELLECOM – De Lions afdeling Rheden heeft dinsdag 15 juni het seizoen afgesloten. Het was een seizoen met weinig fysieke bijeenkomsten, waarin de leden dankbaar gebruik hebben gemaakt van de digitale mogelijkheden om elkaar te spreken. De seizoensafsluiting kon als vanouds worden gevierd met een diner bij de Peerdestal in Ellecom. Deze avond is het bestuurlijke stokje door Willem van Arragon overgedragen aan Berry Reijnen.

In september gaat het nieuwe seizoen van start en worden de fysieke bijeenkomsten weer opgepakt. Activiteiten die het afgelopen jaar niet door konden gaan, worden opnieuw gepland. Ondanks coronabeperkingen is het aantal leden nagenoeg gelijk gebleven, maar dat wil niet zeggen dat er geen ruimte is voor nieuwe inspirerende leden die het motto ‘We Serve’ van de Lions een warm hart toedragen. Ge├»nteresseerden kunnen contact opnemen met Berry Reijnen, tel. 06-5373 0026.