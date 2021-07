Lezing over 125 jaar Rosendaelsche Golfclub

VELP – De Ik buurt mee!-lezing van donderdag 15 juli gaat over de Rosendaelsche Golfclub, die vorig jaar haar 125-jarig bestaan vierde. Johan Carel Bierens de Haan schreef een boek naar aanleiding van dit jubileum en zal tijdens de lezing vertellen over de geschiedenis van de club. Publiek kan live aanwezig zijn bij Boekhandel Jansen & de Feijter, maar ook online meekijken.

Johan Carel Bierens de Haan is cultuurhistoricus en schrijver. Onlangs verscheen van zijn hand het boek ‘Van Heide naar Holes. 125 Jaar Rosendaelsche Golfclub 1895-2020.’ Dit gedenkboek belicht 125 jaar golfgeschiedenis in woord en beeld: over sport en spel, de vereniging, de baan en het clubhuis en vooral over de spelers en de mensen die dat alles mogelijk maken.

In 1895 werd op de Veluwezoom bij Velp grond gevonden voor ‘het spelen van een balspel’. De Rosendaelsche Golfclub werd opgericht om er de nog jonge golfsport te gaan beoefenen. Veertien jaar later verhuisde de club naar Delhuijzen bij Arnhem. De huidige baan ontstond in 1977 door uitbreiding van negen naar achttien holes.

De lezing van schrijver Johan Carel Bierens de Haan begint om 20.00 uur. Hij spreekt zo’n drie kwartier, waarna het publiek vragen kan stellen. Belangstellenden zijn welkom bij Boekhandel Jansen & de Feijter of kunnen een livestream volgen. Een plekje in de boekhandel kost 6 euro. Reserveren kan via info@eenpassievoorboeken.nl.

www.eenpassievoorboeken.nl