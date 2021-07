Leger des Heils Doesburg meer open

DOESBURG – Nu de maatregelen het toelaten gaat het Leger des Heils in Doesburg, aan Zandbergstraat 15, weer wat meer open. Elke woensdag van 10.00 uur tot 12.30 uur en zaterdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur is de winkel met tweedehandskleding open en staat de koffie klaar. Daarnaast zijn de creatieve clubs op dinsdagavond en is de maaltijdkring weer begonnen, er is nog plek voor velen. Ook kleding is meer dan welkom. Dit kan via het luik, links van het pand, worden ingeleverd.