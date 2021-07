Leerlingen strijden in de Grote Online Familie Quiz

SPANKEREN – Razende reporters toerden donderdag 15 juli door Spankeren en Dieren om prijswinnaars te bezoeken van de Grote Online Familie Quiz, die werd georganiseerd door het team van de Prinses Margrietschool in Spankeren. Leerlingen en hun familie deden thuis via YouTube mee aan vier spannende, actieve quizrondes. Zo was er een muziekbingo, moesten de leerlingen rare weetjes over hun leerkrachten raden en in razend tempo foto’s maken en doorsturen. Wie een prijs won, kon dus een Razende Reporter op de stoep verwachten die de kinderen en hun familie live in de uitzending bracht. De school had vooraf voor een lekker snackpakket gezorgd en het werd in vele huishoudens een gezellig, actief avondje.