KWF zoekt collectanten

VELP/ROZENDAAL – Begin september gaan 80.000 collectanten langs de deuren om geld in te zamelen voor het KWF. In Velp en Rozendaal zijn er te weinig collectanten. Met een paar uur per jaar kunnen collectanten een bijdrage leveren aan een wereld met minder kanter. Opgeven als collectant kan via kwf.nl/collecte of stuur een e-mail naar kwf.velprozendaal@gmail.com.