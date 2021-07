Kunstroute ART komend weekend geopend

BRUMMEN / LOENEN – De ateliers van ART-Brummen zijn op zaterdag 24 en zondag 25 juli voor het eerst dit jaar geopend voor de kunstroute. De verschillende locaties in Brummen en Loenen ontvangen bezoekers tussen 12.00 en 17.00 uur.

Voor een keramisch vogel- of voederhuisje kunnen bezoekers komen kijken in het atelier van Joop van Ulden aan de Kerkstraat 6 in Brummen keramische vogel- of voederhuisjes. Elk huisje is net iets anders. Zie ook www.joopvanulden.nl.

Om de hoek aan de Zegerijstraat 7a is het atelier Grand Elan van Annie Elissen. Zij kijkt naar het werk van de oude meesters, maar geeft aan alles haar eigen moderne draai. Ze schildert niet alleen op het platte vlak, maar ook porselein, glas en lampenkappen. Kijk ook op www.annie.elissen.com.

In dezelfde Zegerijstraat op nummer 35 is het atelier van houtdraaier Otto Koedijk te vinden. Hij maakt schalen met verhalen, bollen met barsten en allerlei houtobjecten van hout uit de regio. Zijn gastexposante is dit weekend Francis Kilian, die door middel van slow painting de uitdrukkingen in haar schilderijen beter tot hun recht laat komen. Meer informatie staat op www.ottokoedijk-houtdraaier.nl.

Aan de Burgemeester de Wijslaan 22 heeft Piet van Middelaar zijn atelier. Hij is een veelzijdig kunstenaar: beeldhouwer, schilder en schrijver. In zijn werk worden beeldkracht, tijd en ruimte in proces samengebald. Hij hoopt dat er voor de bezoeker bij het zien van zijn werk ruimte open blijft voor eigen zienswijze en beleving. Zie ook www.pietvanmiddelaar.nl.

Bij Galerie Beeldentuin ’t Arthuus aan de Eerbeekseweg 13A in Loenen woont en werkt Mieke Diekmann. Ze schildert en maakt bronzen beelden, met vaak een symbolische boodschap in een sprankelend kleurgebruik. Miekes bronzen zijn veelal dansfiguren, die ze combineert met RVS linten of cirkels. Gastexposanten tonen schilderijen, keramiek, glas, sieraden en lampen in de galerie. Kijk ook op www.arthuus.nl.

De deelnemers aan de ART-route staan stil bij het verlies van hun kunstvriendin en vaste deelneemster aan de route, Analies Martin. “Haar keramische huizen waren befaamd. In onze gedachten blijft ze altijd een stukje van ART-Brummen.”

www.art-brummen.nl