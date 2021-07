Knooppunt Mantelzorg biedt steun bij hulp aan een ander

BRUMMEN – Knooppunt Mantelzorg van Stichting Welzijn biedt ondersteuning aan mantelzorgers. Mensen die voor een ander zorgen en een stukje emotionele steun zoeken, kunnen bijvoorbeeld terecht bij een 1-op-1-gesprek met een mantelzorgconsulent, met een maatje in gesprek tijdens een mantelzorgwandeling of aansluiten bij een contactgroep. In de contactgroepen praten de deelnemers met mensen in een vergelijkbare situatie, kunnen zij hun verhaal delen, tips uitwisselen met lotgenoten. De contactgroepen worden georganiseerd voor mensen die op welke manier dan ook zorg hebben voor of zorg hebben om een ander. Bij samenstelling van de groepen wordt gekeken naar de situatie waar iemand mee te maken heeft, zo heeft een naaste van iemand met de diagnose kanker te maken met andere uitdagingen dan een naaste van iemand met psychische problematiek of iemand met Niet Aangeboren Hersenaandoening. Karin en Ellen van het Knooppunt Mantelzorg is bereikbaar via tel. 0575-561988 of mantelzorg@welzijnbrummen.nl.