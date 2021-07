Kindervakantiespel Loenen gaat door

LOENEN – Al vele jaren heeft Loenen een enthousiaste werkgroep die het Vakantiespel voor de schooljeugd organiseert. Elk jaar wordt twee weken vakantievertier aangeboden in en rondom dorpscentrum De Brink, vorig jaar ging het voor het eerst in jaren niet door. Dit jaar kan het vakantiespel, met wat aangepaste regels, toch doorgaan. Van 9 tot 21 augustus wordt de jeugd weer bezig gehouden met sport, spel en vertier. Een groep jongeren, grotendeels Spritshz-leden, is druk doende een leuk programma samen te stellen voor deze twee weken. Zo wordt ondermeer Crazy 88 en de Escaperoom gespeeld. Er wordt gezwommen, maar er is ook weer een watermiddag, waarbij de leden van de vrijwillige brandweer Loenen hun medewerking geven. Een speurtocht mag niet ontbreken. Er wordt nog bekeken of het bouwen van een huttendorp, dat ieder jaar een succes is, nog door kan gaan.