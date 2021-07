Kinderen van basisschool De Rietgors plaatsen Hotel De Bijengors

LEUVENHEIM – Vrijwilligers van het Bijenlint Leuvenheim hebben samen met de kinderen van basisschool de Rietgors een bijenhotel gemaakt. De kinderen hebben eerst een les gekregen over het leven van wilde bijen en hebben vervolgens samen met vrijwilligers uit het dorp materialen verzameld, op maat gezaagd, een heleboel gaten geboord en het hotel ingericht voor de insecten. Het Bijenhotel XL is in optocht met tractors en huifkar gebracht naar het bloemenlandje van de Imkervereniging Brummen, langs de Arnhemsestraat.

Naast de honingbij komen er in Nederland nog ruim 350 soorten wilde bijen voor. Het gaat niet goed met de wilde bijen in Nederland. Ruim de helft van de soorten staat op de Rode lijst en wordt in hun voortbestaan bedreigd. De wilde bijen hebben het moeilijk omdat de bloeiende planten sterk zijn afgenomen op het platteland en in de tuinen. Ook is er niet altijd geschikte nestgelegenheid te vinden voor de wilde bijen. Wilde bijen zijn solitair en leggen, ieder afzonderlijk, hun eitjes in gaatjes in dode bomen. Ook zijn er veel wilde bijen die een nest in open zand maken.

Voor de metselbijen en behangersbijen is een bijenhotel de oplossing. Een bijenhotel is een verzameling holle stengels, hout en steenblokken met boorgaten van verschillende diameter. De bijen vullen de gaten met broedkamertjes. Iedereen kan in zijn eigen tuin de wilde bijen helpen. Dit kan door zelf een bijenhotel te plaatsen of een stukje open zand te creëren voor de zandbijen. Veel bloemen en bloeiende struiken in de tuin zorgen voor voldoende voedsel.

Foto: Claire Vos