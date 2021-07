Kadernotitie woningbouw Imboslaan aangenomen, fietspad voorlopig van de baan

RHEDEN – Dinsdag 29 juni werd de kadernotitie voor woningbouw aan de Imboslaan in Dieren behandeld door de gemeenteraad van Rheden. Dit kader moet bouwbedrijf Klaassen/BP richtlijnen geven bij het maken van een schetsontwerp. Het geamendeerde voorstel kwam uiteindelijk met een meerderheid door de gemeenteraad.

Het project Imboslaan is een langslepend discussiepunt binnen de gemeente Rheden. Meerdere malen waren er plannen voor woningbouw op het voormalig Mavo-terrein, maar die werden vanwege onvoldoende draagvlak van tafel geveegd. Het nijpende woningtekort in de gemeente Rheden en de beperkte mogelijke locaties voor woningbouw zorgden ervoor dat de plannen opnieuw bekeken werden. Om het draagvlak bij buurtbewoners te peilen werd er een onderzoek gedaan en bracht wijkplatform DiNO een buurtadvies uit.

“Bewoners hebben grote zorgen over de natuurwaarden in het gebied en een fietspad door het gebied, maar staan positief tegenover de komst van nieuwe woningen. Ze zijn bereid mee te denken over een goede invulling van het bouwplan”, was de conclusie van het onderzoek. Het college stelde vervolgens een kadernotitie op met aangescherpte voorwaarden, die 29 juni door de raad werd behandeld.

De SP had liever meer sociale huurwoningen gezien binnen het plan. “Voor ons had het wel wat meer mogen zijn”, sprak raadslid Jeroen Kuijpers. Volgens de partij voldoet het plan niet aan de eis van ‘toekomstbestendig bouwen’. De SP diende een amendement in om het minimaal te bouwen sociale huurwoningen te verhogen van 10 naar 13, maar kon alleen rekenen op de steun van GroenLinks en GPRB.

De VVD diende samen met GroenLinks en de ChristenUnie een amendement in om de plannen voor het fietspad tussen de Cederlaan en Meidoornlaan te schrappen uit de kadernotitie. De partijen vonden dat er eerst gedegen onderzoek moest worden gedaan naar de natuurwaarden van het gebied. Ook willen zij dat mogelijke alternatieven voor een fietsverbinding bekeken worden. “Er zijn vragen over de natuur- en culturele waarden, deze zijn meer gekoppeld aan de aanleg van het fietspad dan aan de bouw op het voormalige mavo-terrein”, aldus raadslid Koekoek van de VVD. Volgens de ChristenUnie zorgt het fietspad voor veel weerstand en verwarring in de notitie, reden om het te nuanceren in het voorstel. Als het aan GroenLinks ligt dan komt het fietspad er nooit. Volgens de partij liggen er al meerdere onderzoeken die hebben aangetoond dat het bos aan de Imboslaan waarschijnlijk het meest waardevolle stukje bos binnen de gemeente is.

Dit amendement vond steun bij het merendeel van de raad, 19 stemmen voor en 7 tegen. Met deze aanpassing van de kadernotie konden bijna alle partijen zich vinden in de kadernotitie, alleen de SP stemde tegen het plan. “Met pijn in ons hart, want we willen die woningen”, aldus raadslid Kuijpers. Maar door het geringe aantal sociale huurwoningen kon de fractie het plan niet steunen.

Nu het plannen zijn goedgekeurd, kan Klaassen/BPD aan de slag om een schetsplan op te stellen. Doel is om dat plan in het najaar van 2021 te presenteren. Belangstellenden krijgen dan de mogelijkheid daarop te reageren. Daarna kan het schetsplan opgesteld worden dat de basis zal zijn voor het op te stellen bestemmingsplan. De procedure daarvoor zal waarschijnlijk in het voorjaar van 2022 starten.