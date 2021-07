Kaarten Rhevak te koop

RHEDEN – Rhevak heeft goed nieuws, dit jaar wordt er weer een kindervakantiedorp opgebouwd. Van 23 tot en met 27 augustus is het weer bouwen en spelen op het Rhevakveld. Kaarten zijn al te koop in de ticketshop via www.rhevak.nl. Het thema wordt dit jaar ‘Ridders van de kromme spijker’.

Rhevak is bedoeld voor kinderen va 6 tot en met 13 jaar uit Rheden en De Steeg. Ze kunnen een hut bouwen, sporten, spelletjes doen, knutselen, zwemmen en ga zo maar door. De activiteiten vinden plaats op het Rhevak-veld naast de kanovijver.