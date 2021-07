Judoka Daan Pot wint zilver in Budapest Cup 2021

RHEDEN /BOEDAPEST – Op het grootste judotoernooi van Europa, in Budapest, heeft Daan Pot uit Rheden het zilver binnengesleept. De Budapest Cup behoort naast de gangbare European Cadet Cups (ECC) tot de grotere toernooien van Europa. Vanuit de hele wereld reizen jonge topjudoka’s af om met elkaar te strijden. Deelname was alleen mogelijk op uitnodiging van de organisatie en de Covid- veiligheidseisen waren streng. Alle judoka’s waren van hoog niveau en voor elke partij moest flink gestreden worden. In de finale moest Daan Pot na een onfortuinlijke fout zijn meerdere erkennen en met ‘slechts’ zilver huiswaarts keren.

In Nederland wachtte Daan een aangename verrassing. Hij was uitgenodigd in Papendal om daar zijn judovaardigheden te laten zien. De judobond heeft daarop besloten Daan Pot als enige judoka uit het oosten van het land te selecteren voor deelname aan het kwalificatietraject voor de Europese kampioenschappen tot 18 jaar in augustus in Letland. Daan Pot mag komend weekend daarom meteen door naar de European Cadet Cup in Teplice, in Tsjechië. Als hij daar goed presteert is de kans groot dat hij in zijn schoolvakantie naar het EK wordt uitgezonden. Maar na Teplice staat eerst nog de US-Open 2021 op het programma. Vorige editie hebben zijn vader en Daan goud binnengehaald en ze zijn beiden van plan dit kunstje te herhalen.