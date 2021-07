Jubileumgeschenk voor eigenaren de Marshoeve

LOENEN – Op camping De Marshoeve in Loenen kon vanwege de coronabeperkingen maar sober feest gevierd worden ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de amping. In kleine kring werd stilgestaan bij deze mijlpaal. Veel campinggasten die jaarlijks terugkomen en met elkaar één familie vormen, vonden dat zij de eigenaren Henny en Mariska Schoolderman toch even in het zonnetje moesten zetten. Als derde generatie zorgen zij samen voor het reilen en zeilen van de camping.

Vrijdag 9 juli kwam een groepje bij elkaar om het campingechtpaar te huldigen. Een van de gasten voerde het woord en dankte het paar voor de goede zorgen voor de gasten. Er was een inzameling gehouden, waarmee een toepasselijk cadeau werd gekocht. Het geschenk bestond uit twee forse boomstamtafels die op de camping een mooi plaatsje krijgen. Henny en Mariska waren blij verrast met dit mooie geschenk van ‘de campingfamilie’.