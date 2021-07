Jongeren opgesloten in stationslift

DIEREN – Vijf jongeren hebben vrijdagmorgen 9 juli ruim drie uur lang vastgezeten in de lift bij het NS-station in Dieren. Ze waren wezen stappen in Arnhem en kwamen rond 6.00 uur aan op station Dieren. Toen ze in de lift begonnen te springen, kwam deze vast te zitten. De lift was met de gebruikelijke noodhandelingen van het liftbedrijf niet meer in beweging te krijgen, dus moest de brandweer er aan te pas komen. Met wat sloopwerk is via een andere weg toegang gemaakt en werden de jongens bevrijd.

Foto: Roland Heitink