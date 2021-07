Jeu-de-boulesbaan feestelijk geopend

EERBEEK – Zaterdag 10 juli is de jeu-de-boulesbaan in Eerbeek feestelijk geopend. In een Franse ambiance en de sfeer van Place du Monmartre in Parijs was het gezellig druk. Er waren kunstschilders, bedelaars en zwervers aanwezig onder het toeziend oog van de gendarmerie. Initiatiefnemer John van Dijk hield een openingsspeech. Hij bedankte de vele vrijwilligers die hij bereid had gevonden om mee te helpen een baan en een vereniging i.o. te realiseren. Directeur van de SWB, Martine Jurriens had de eer om de eerste bal te gooien en daarmee openingshandeling te verrichten. Vrijwilligers kwamen met een glaasje bubbels en hapjes rond en er werd al spontaan en snel een aantal spellen gespeeld.

Foto: Han Uenk