Initiatiefnemers speel-en beweegplek Beekbergen blij verrast door steun dorpsgenoten

BEEKBERGEN – De crowdfundingsactie voor een speel- en beweegplek bij het Teixeira de Mattospark in Beekbergen heeft, dankzij de massale steun vanuit het dorp, het streefbedrag al bijna opgehaald. Initiatiefnemer en buurtbewoner Sanne Buitenhuis is blij dat haar 2-jarige dochter Saar en haar oma Alie Kruimer (86) elkaar straks in de buurt kunnen ontmoeten om samen te bewegen.

Buurtbewoners doneerden de afgelopen weken massaal en gul aan de speel- en beweegplek die door wijkbewoners wordt gerealiseerd in samenwerking met zorginstelling De Vier Dorpen en de gemeente Apeldoorn. Daarnaast kreeg initiatiefneemster Ria van der Krol vanuit het hele dorp tientallen bestellingen voor de actieproducten die de initiatiefnemers verkopen. De kipgrillworsten, rollades en smikkelkippen van de poelier vonden gretig aftrek. Ook de belangstelling voor de originele bloemzaadpakketten die de wijkbewoners verkopen overtrof de verwachtingen.

Ook lokale ondernemers hebben geld toegezegd aan dit initiatief. De Beekbergse ondernemersvereniging Bemivo, de Stichting Vrienden van De Vier Dorpen en het Stichting Fonds Beekbergen legden samen alvast 2900 euro apart. Hoofdsponsor Rabobank heeft 2500 euro toegezegd aan de plek in het park. Initiatiefnemer Arien van Ginkel: “Samen met het geld dat naar verwachting beschikbaar komt vanuit de initiatievenregeling van de gemeente Apeldoorn kan een prachtige plek in de wijk worden gemaakt waar jong en oud elkaar kan ontmoeten en met elkaar kunnen bewegen.”

Dit initiatief steunen kan door te doneren op voorapeldoorn.nl/speelenbeweegplek of voor 30 juni de actieproducten te bestellen via WhatsApp, tel. 06-26831067.