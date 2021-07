Incluzio Rheden zoekt vrijwilligers

RHEDEN – Voor diverse activiteiten is Incluzio Rheden op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Het aanbod van Incluzio is heel divers. Vrijwilligers kunnen aan de slag bij bijvoorbeeld het zwemmen, creatieve activiteiten of stijldansen. Er wordt in overleg gekeken wat het beste bij de vrijwilliger past.

Meer informatie is te verkrijgen via tdheijer@Incluzio.nl. Daarnaast is Incluzio ook nog op zoek naar maatjes voor het maatjesproject meer informatie hierover is verkrijgbaar via ijansen@Incluzio.nl.