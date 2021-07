Ik vind: woningen Imboslaan

In de afgelopen raadsvergadering stonden twee onderwerpen op de agenda die veel met elkaar te maken hebben. Het eerste was de startnotitie voor een biodiversiteitsplan waarin de gemeente uitspreekt in te willen zetten op een hoge ambitie voor behoud en versterking van de biodiversiteit. Hier zijn we als GroenLinks blij mee, want de biodiversiteit (en dus de natuur) in Nederland én wereldwijd staat enorm onder druk.

Het tweede onderwerp op de agenda was de kadernotitie voor woningbouw aan de Imboslaan. Hierin was ook de aanleg van een fietspad door het bos aan de Imboslaan opgenomen. Gelukkig gaat dit voorlopig niet door, er wordt later over besloten op basis van verder onderzoek naar de natuurwaarden in het bos. Dat laatste is wat GroenLinks betreft overbodig, want er liggen ondertussen al meerdere onderzoeken die hebben aangetoond dat het bos aan de Imboslaan waarschijnlijk het meest waardevolle stukje bos in onze gemeente is. Dit is onder meer aangetoond door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Op basis van onderzoek heeft het RCE het bos de aanduiding Groen Cultureel Erfgoed gegeven, dit geldt voor slechts 2 procent van de oudere bosgebieden in Nederland.

In het bos zijn heel veel vaak nog gave restanten aanwezig van de hakhoutcultuur zoals die vroeger in het gebied bestond. Het is te zien aan de vorm van de oude eikenbomen in het bos, die hebben vaak een hele brede voet waarop te zien is dat er meerdere stammen op hebben gegroeid. Dit worden hakhoutstoven genoemd, de geschatte ouderdom varieert van 80 tot 150 jaar (sommigen zijn nog ouder). Uit de recente inventarisatie door een deskundig bureau blijkt dat nog 42 van deze hakhoutstoven aanwezig zijn in het bosgebied.

Het is dus echt een heel bijzonder oud bos. Daarom vindt GroenLinks het heel belangrijk dat er nooit een fietspad komt in dit bos en ook dat het bos goed wordt onderhouden, passend bij de waarde ervan. Maar de gemeente heeft het al vele jaren verwaarloosd, goed beheer en bescherming van de bijzondere bomen ontbreekt volledig. Een motie, waarin wij hebben voorgesteld om dit vanaf nu wel beter te doen, zag de wethouder niet zitten.

GroenLinks vindt het vreemd dat de gemeente een hoge ambitie uitspreekt voor alle levende natuur, maar vervolgens niet wil zorgen voor het meest waardevolle stukje dat we hebben. Geen woorden, maar daden.

Fractie GroenLinks

Anne Jansen