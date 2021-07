Ik vind: Shoplichten op groen

Vrijdag 7 mei kregen alle ondernemers in Brummen een shoplicht om klanten er op te wijzen wanneer het te druk zou zijn in de winkel. Wat mij betreft, als medewerker in het MKB, zou hij altijd op groen kunnen staan. In de praktijk blijkt het namelijk lastig om het bord steeds te moeten omdraaien. Iedereen moet zich welkom en veilig voelen, met of zonder mondkapje, green pass en al dan niet gevaccineerd. Dit zou een vrije keuze moeten blijven! Wat mij betreft was een stuk fruit of een vitamine D-pil voor de klanten net zo leuk geweest in plaats van het betuttelen van de mens, dan had het mes ook nog eens aan twee kanten gesneden.

We zitten in een tijd van regels, testen en vaccinaties en daar maak ik me best zorgen over. Wat mij betreft vertelt ziekte ons iets. Is er iets dat moet veranderen? Is het niet beter dat we zorgen voor een goede basis om, in liefde en in contact met elkaar, de meer kwetsbare mensen te beschermen?

Als medewerker in het MKB zet ik mij in voor deze menselijke aandacht. Middels voorlichting behouden we daarmee de charme van winkelbezoek. De inwoners van Brummen hebben laten zien dat ze ‘lokaal’ steunen en dat is iets dat ik koester. Ik werk al 35 jaar in het MKB en dat is vooral om het menselijke contact waarin we respectvol met elkaar omgaan.Ik wil de toegankelijkheid van de winkels promoten en vooral aandacht vragen voor preventie door bijvoorbeeld de winkel meer ‘virusproof’ te maken en dan niet door regels. Daar valt vooral ‘op tijd ventileren’ onder. We zitten immers niet weer te wachten op een lockdown.

Al dat geld dat in testen en het nakomen van regels wordt gestoken had veel moois op kunnen leveren in meer capaciteit in de zorg en in preventie. Het is toch best vreemd dat we nu moeten vechten om het ziekenhuis in Zutphen te behouden? Wij, als burgers, draaien op voor deze pandemie met alle gevolgen van dien. Ik vraag u allen om ook wat breder en met uw hart te kijken naar het nieuws dat u wordt voorgeschoteld en ik wens u allen een goede gezondheid en graag in contact met elkaar! Geniet vooral van de kleine dingen in ons mooie dorp en haar omgeving.

Monique Schuite,

Brummen

(ingekort door redactie)