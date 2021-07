Ik vind: Rommel op de begraafplaats

Op woensdag 7 juli ga ik met mijn fiets naar de Oude Begraafplaats aan de Pinkelseweg in Rheden. Als het hek in zicht komt, zie ik dat het open staat en eenmaal bij het hek aangekomen is mijn verbazing nog groter bij het zien van een sigarettenpeuk, een leeg blikje bier en een afgebrand supersterretje.

En natuurlijk, in eerste instantie ben ik boos op zoveel onverschilligheid om die rommel naar neer te gooien, maar misschien nog meer om het zo te laten liggen. Onfatsoenlijk en respectloos…

Maar dan denk ik ook dat die persoon misschien wel hevig geëmotioneerd was toen dat allemaal gebeurde. Misschien is dat supersterretje wel afgestoken omdat een geliefde jarig was op deze dag. Is het blikje bier leeggedronken en de sigaret opgerookt. Die gedachte speelt ook door mijn hoofd omdat er ook fietssleutels bij het hek liggen. Misschien was iemand echt wel geëmotioneerd en is lopend met een opgetilde fiets naar huis gelopen? Het zou allemaal zomaar kunnen, maar dat neemt toch nog niet weg, als je bij zinnen komt, om even terug te gaan en de weggegooide spullen alsnog in de grijze afvalcontainer te stoppen die bij het bankje staat.

Ik wil alleen maar zeggen: let er de volgende keer alsjeblief op. De grijze container staat er niet voor Piet Snot.

Ale Hartgers,

Rheden