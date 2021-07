Ik vind: Ramp in Doesburg

Doesburg stevent af op een ramp. Letterlijk. Wat is er aan de hand? Het Doesburgse College van B&W diende een voorstel in om het bestemmingsplan voor het industrieterrein aan de Verhuellweg te wijzigen. Van industriegebied categorie 3.2 naar 4.2, voor zware en vervuilende industrie. Bijvoorbeeld fabrieken voor verwerking van vlees- en visafval. Of fabrieken voor smeerolie, verf of lak. Stinkende chemische troep, vlak naast woongebieden. Met grote risico’s: opslag van giftige of gevaarlijke stoffen zoals kunstmest, of explosies. Je vraagt je af waarom B&W dat wil.

Het Zwitserse transportbedrijf Kuehne + Nagel (vroeger Rotra) wil graag uitbreiden. Dat lukt op dat te kleine terrein niet. Dus Kuehne + Nagel vertrekt op een dag. Dan komt er ruimte en kan het Gemeentebestuur de vestiging van gevaarlijke of giftige industrie niet tegenhouden.

Inmiddels is op het terrein een grote LNG-gastank gebouwd, waar containerschepen kunnen tanken. LNG zit niet in de Doesburgse grond. Het gas wordt aangevoerd met tankwagens of bulkschepen. Nu al meren dat soort schepen af aan de IJsselkade. De tankauto’s komen over de weg, de N317. Ik zou niet blij zijn als ik aan de Lindenwal of in de Koepoortstraat woonde.

Een industrieterrein van de categorie 4.2 moet minstens 200 meter van een woonwijk liggen. Die regel wordt overtreden. Binnen die 200 meter liggen heel veel woningen, een verpleeghuis en een kinderopvang. Natuurlijk is zo’n industriegebied aan alle kanten veilig. Ja, natuurlijk – dat dachten ze tien jaar geleden in Moerdijk ook. En voor wie het vergeten is: denk ook maar eens aan de haven van Beiroet. Overdreven? Boem is ho.

Er is nog veel meer te zeggen over zaken als overlast door stank, geluid of fijnstof. Je kunt je zorgen maken over kwetsbare natuur aan de andere kant van de haven. Allemaal waar. Het meest verontrustend vind ik dit: je mag van je overheid verwachten dat die alles doet om de burgers te beschermen. Het Doesburgse gemeentebestuur doet precies het omgekeerde. Je hoort de argumenten al aankomen: werkgelegenheid, economische groei, belang van Doesburg, enzovoort.

Echt waar?

Begin september besluit de gemeenteraad over dit rampzalige plan. De raad kan het tegenhouden. Ik wens de raadsleden veel wijsheid.

Ruud Smit,

Doesburg