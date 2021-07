Ik vind: Grote zorg over functioneren van de zorg in Rheden

De onvrede over de dienstverlening in het sociaal domein in Rheden is groot. Zowel bij inwoners als bij professionele organisaties, zoals artsen en jeugdhulpverleners. Zij lopen net als de gehele oppositie tegen muren aan.

Inwoners gaven in rond tafelgesprekken met raadsleden de gemeente een vette onvoldoende. Artsen, beschermdwonenondersteuners en andere hulpverleners voelen zich geschoffeerd of op z’n minst gepasseerd. Het werd niet nodig gevonden de Rhedense vrijgevestigde jeugdzorg, aan de kant gezet door de hoge financiële eisen in de aanbesteding, uit te nodigen voor de ronde tafel gesprekken op 18 mei.

Ondertussen worden met de raad gemaakte afspraken niet nagekomen: geen inzicht gegeven in de prestaties die Incluzio (uitvoeringsorganisatie sinds eind vorig jaar) moet leveren. Platform voor onderzoeksjournalistiek Follow the Money waarschuwt nadrukkelijk voor Incluzio, dat wordt aangestuurd vanuit een groot concern, dat zich verrijkt onder leiding van Quote top 500-bestuurders. De reactie van het college op onze vragen is: ‘wij gaan niet over bedrijfsvoering’.

De jeugdzorg is sinds een half jaar uitbesteed aan een aantal organisaties die zich, op één na, pas dit jaar in Rheden hebben gevestigd (over bekendheid met het netwerk gesproken). Artsen uitten hierover al meerdere malen hun ongenoegen. Opmerkelijk is dat één van de ingehuurde jeugdzorgverleners recent werd opgekocht door een (Franse) investeringsmaatschappij. ‘Wij gaan niet over bedrijfsvoering’, meldt het college. Natuurlijk gaat de gemeente over bedrijfsvoering: de aandacht voor cowboys en malverserende organisaties heeft prioriteit in het ondermijningsbeleid!

Deze ellende vloeit voort uit een besluit van de gemeenteraad van juni 2019; het college mocht op ‘verkenning’ naar besparing op hulpverlening aan jeugd en Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Die verkenningen zijn nooit gerapporteerd aan de Raad. Sterker nog: er staat niets op papier. De coalitie steunt het college, zelfs tegen beter weten in. Met de controlerende taak van de raad wordt hierdoor een loopje genomen. Corona-argumenten worden misbruikt om wanbeleid te verdoezelen en onderzoeken naar inwonerstevredenheid zijn uitgesteld.

Het College gebruikt steeds de term ‘onze inwoners’. Inwoners gebruiken echter zelden de term ‘ons college, onze gemeente’. Woorden zijn belangrijk, de gemeente is er voor de inwoners, niet andersom. Hulpverlening hoort volgens ons dichtbij inwoners te worden georganiseerd en geen verdienmodel voor investeerders te zijn. De genomen besluiten krijgen wij niet teruggedraaid, maar de gevolgen voor onze inwoners houden wij in de gaten!

Namens GprBurgerbelangen en GroenLinks

Magda Rook en Constans Pos