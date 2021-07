Ik vind: 35 woningen erbij

De plannen voor 35 woningen aan de Imboslaan in Dieren kunnen worden uitgewerkt. Dat heeft de gemeenteraad dinsdag 29 juni besloten. De VVD is er blij mee. Er is een herstart gemaakt met dit proces nadat omwonenden bezwaren hadden ingediend. Het bouwvlak moest kleiner met minder woningen en er moest rekening gehouden worden met de natuurwaarden van het gebied. En daar is gehoor aangegeven. Dat wil niet zeggen dat iedereen even blij is met de plannen en dat begrijp ik. Maar…. De woningnood is hoog. Ook in Rheden. Onlangs ontving de Raad nog een noodkreet van een inwoner die graag in onze gemeente wil blijven wonen maar geen betaalbare woning kan vinden. Het is in het algemeen belang dat we nieuwe woningen bouwen. Voor de starters en de doorstromers op de woningmarkt. Maar ook voor de mensen met een smalle beurs. Daarom zijn er ook 10 sociale huurwoningen opgenomen in het plan. Het besluit over het geplande fietspad is op initiatief van de VVD ( samen met CU en GL) uitgesteld. Het fietspad is voortgekomen uit het Fietsplan 2016. Binnen dat plan hoort ook de realisatie van een fietsontsluiting van Dieren-Noord. Het zal nog wel even duren voordat de woningen er staan ( bouwen gaat momenteel niet zo snel als we zouden willen) maar ik weet zeker dat veel inwoners enthousiast zijn over dit plan en staan te trappelen om één van de 35 woningen te bemachtigen.

Yola Hopmans

Fractievoorzitter VVD Rheden