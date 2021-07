Ik buurt mee! is een succes in de buurt

GEM.RHEDEN – Sinds 2021 ontvingen alle huishoudens in de gemeente Rhedrn al drie keer een waardecheque van 7,50 euro.Door het verzilveren en sparen van cheques realiseren buurtgenoten mooie initiatieven. Naar verwachting valt in oktober de volgende cheque in de bus.

Er zijn verschillende succesvolle initiatieven ontstaan door de cheques. Zo zijn er bijvoorbeeld kroonringen aangeschaft in het centrum van Rheden en in de Hendrika van Tussenbroekstraat in Dieren. Deze ringen zitten om lantaarnpalen om PMD-zakken aan te hangen. Op deze manier kunnen ze niet wegwaaien of door de wijk zwerven.

Een ander initiatief gaat over het creëren van meer verbinding van een woonvorm voor mensen met een beperking met de buurt. De initiatiefnemers van ‘Wij fleuren Huize Johanna (in Dieren) op samen met de buurt’ nodigden de omwonenden uit in hun tuin om kennis te maken en samen een moestuin en plantenbakken aan te leggen.

Begin april viel de derde waardecheque in de bus. In deze ronde zijn 20.543 cheques uitgegeven, waarvan er 7.072 (33 procent) geactiveerd zijn. Ook in de andere twee rondes was dit ongeveer het gemiddelde. Vergeleken met andere gemeentes, is dit een goed resultaat. De dorpen Laag-Soeren, Spankeren en Ellecom liggen boven het gemiddelde als het gaat om het activeren van de cheques. In Ellecom is het zelfs 54 procent. De thema’s van de initiatieven zijn verschillend en lopen uiteen van groen, veiligheid, ontmoeting, duurzaamheid tot spelen, sport, kunst en cultuur. Heel divers dus.

De vierde Ik buurt mee! waardecheque valt naar verwachting in oktober op de deurmat. Maar dat is geen reden om zolang te wachten met het indienen van een initiatief. Inwoners kunnen nu hun initiatief al aanmelden. Want de plannen moeten wel eerst gecontroleerd worden op volledigheid, uitvoerbaarheid en juridische haalbaarheid. Na akkoord komt het initiatief op het platform www.ikbuurtmee.nl. Sparen kan dan gelijk beginnen als de waardecheques in de bus liggen. Naast de inzet van de cheques, kunnen inwoners en organisaties zelf financieel bijdragen. En dat gebeurt ook. Sinds de start van Ik buurt mee! is er voor 8.743,86 euro extra bijgedragen aan initiatieven.

Wethouder Marc Budel is blij met de populariteit van de actie: “Na 1,5 jaar is de bekendheid van Ik buurt mee! enorm toegenomen en onze inwoners zijn erg enthousiast. Naast het feit dat er mooie initiatieven van de grond komen, zie ik ook meer verbinding en samenwerking in de buurten ontstaan zowel tussen de buurtbewoners onderling als samen met Vivare en Incluzio. Kortom, een mooie ontwikkeling waar we allemaal blij van worden.”

www.ikbuurtmee.nl