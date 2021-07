Ideeën gezocht voor Torckschool

ROZENDAAL – Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) is op zoek naar ideeën voor de het toekomstig gebruik van de Torckschool in Rozendaal. Het oude schooltje, dat werd gebouwd in 1842, is sinds vorig jaar eigendom van GLK. Gezien de verbondenheid met kasteel Rosendael wil GLK de Torckschool beheren in de geest van de heer van Pallandt: als onderdeel van het ensemble kasteel-park-dorp en met een publieke functie. Daarom zal de Koninklijke Rozendaalsche Kapel gebruik kunnen blijven maken van de Torckschool als oefenlokaal.

Rozendalers kunnen hun ideeën en wensen over toekomstig gebruik van de Torckschool doorgeven tijdens een van de drie inloopbijeenkomsten die GLK houdt op kasteel Rosendael. Deze zijn op woensdag 7 juli van 15.00 tot 16.30 uur en op dinsdag 13 juli tussen 15.00 en 16.00 uur en tussen 19.00 en 20.30 uur.

GLK zal op basis van de opgehaalde ideeën een plan van aanpak opstellen dat later dit jaar, naar verwachting in september, zal worden gedeeld. Aanmelden voor een van deze bijeenkomsten kan door een e-mail te sturen naar rosendael@glk.nl.