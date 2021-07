Hulphuuske in Beekbergen

BEEKBERGEN – Aan de Dorpsstraat in Beekbergen is bij de Hervormde Kerk sinds kort een bijzonder gebouwtje te zien. In de zware coronatijd, waarbij de contacten sterk beperkt moesten worden, was het voor sommige personen moeilijk om hulp te vragen. De Kerkenraad heeft het initiatief genomen om de hulplijnen zo kort mogelijk te houden. Daarom hebben creatieve personen Het Hulphuuske bedacht. Wie hulp zoekt kan eenvoudig hier een briefje in de bus doen. Op het bord staat de duidelijke tekst: ‘Voor een helpende hand en luisterend oor’.

Foto: Martien Kobussen