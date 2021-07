Hulpdienst Vervoer Doesburg

DOESBURG – De Hulpdienst Vervoer van Caleidoz regelt op afspraak vervoer en begeleiding naar medische afspraken in Doesburg en de regio. Mensen die door een beperking niet zelfstandig kunnen reizen, kunnen een beroep doen op de hulpdienst. Het vervoer is, het liefst drie dagen van tevoren, aan te vragen bij de receptie in de Linie 4. Een vrijwilliger haalt de aanvrager thuis op. Een eventuele rollator mag worden meegenomen. Reiskosten dienen contant te worden afgerekend. Hiervoor gelden vaste tarieven. Meer informatie is te verkrijgen via tel. 0313 – 820030.