Hulp voor Bronckhorster ondernemers bij heroriëntatie

BRONCKHORST – Gemeente Bronckhorst en ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) willen ondernemers graag adviseren bij het maken van een keuze voor de toekomst die het beste past bij de ondernemer en het bedrijf. Het coronavirus en de maatregelen zorgen voor een andere situatie voor veel ondernemers. Daarom steunt gemeente Bronckhorst ondernemers die hulp willen bij heroriëntatie. Aanmelden is gratis via ROZ.

ROZ is specialist in hulp bij succesvol ondernemen. Wethouder Willem Buunk van economie: “Juist in deze onzekere tijd willen we ondernemers steunen, ook bij het nadenken over de toekomst. We zorgen voor bedrijfsadviseurs die lokaal bekend zijn met bedrijven en ondernemers en we bieden hen een vrijblijvend gesprek aan met een ROZ-adviseur over de mogelijkheden, zowel persoonlijk als voor het bedrijf.”

ROZ kan ondernemers helpen die een andere weg in willen of moeten slaan en nadenken over een ander businessmodel, maar ook ondernemers die financiële vraagstukken of schulden hebben of ondernemers die nadenken over stoppen en zich oriënteren op scholing of een baan in loondienst. Ondernemersadviseurs van ROZ brengen samen met de ondernemer de vraag in beeld. De heroriëntatie is maatwerk. Afhankelijk van de (bedrijfs)situatie kan ROZ op verschillende manieren helpen en meedenken over de toekomstmogelijkheden.

Elke ondernemer in Bronckhorst kan zich aanmelden via info@rozgroep.nl of tel. 074 – 2415100. ROZ zoekt zelf ook contact met de Bronckhorster ondernemers die gebruik maken van de Tozo 3-regeling die ROZ uitvoert.

www.rozgroep.nl/heroriëntatie