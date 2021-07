Hulp bij verduurzaming van het erf

GEM. BRONCKHORST – De gemeente Bronckhorst biedt agrarisch ondernemers, eigenaren van voormalige agrarische gebouwen en ondernemers de mogelijkheid tot een keukentafelgesprek over het verduurzamen van hun erf. De gemeente biedt deze keukentafelgesprekken gratis aan, omdat is gebleken dat dit in een behoefte voorziet. Ze worden gehouden door Watea (Werken aan toekomstgerichte erven Achterhoek).

Veel eigenaren van erven hebben vragen over bijvoorbeeld de stikstofproblematiek, kringlooplandbouw, asbestdaken, energietransitie, hergebruik of slopen van vrijkomende agrarische bebouwing of andere functies of woonvormen op het erf, maar ook het beëindigen van agrarische bedrijven met de financiële- en emotionele gevolgen van dien kan een gespreksonderwerp zijn. In een gratis keukentafelgesprek kunnen vragen over uiteenlopende onderwerpen worden gesteld aan een onafhankelijke erfadviseur. Voor begeleiding of ondersteuning bij eventuele vervolgstappen biedt de gemeente Bronckhorst een ‘adviesvoucher‘ aan. De gemeente vergoedt dan een belangrijk deel van de kosten.

Wethouder Willem Buunk: “Met dit project richten we ons op alle bewoners van (voormalige) agrarische erven in het buitengebied. Al eerder in 2017 maakte een aantal agrariërs gebruik van de mogelijkheid tot een keukentafelgesprek. De onafhankelijke erfadviseurs hebben toen veel inwoners verder kunnen helpen. We nodigen daarom agrariërs en eigenaren van voormalige agrarische bedrijven in het buitengebied opnieuw van harte uit om gebruik te maken van deze mogelijkheid.”

De komende maanden worden in verschillende fases uitnodigingen verstuurd aan erfeigenaren. Wie niet op de persoonlijke uitnodiging kan of wil wachten, kan zich vast aanmelden via www.watea.nl, info@watea.nl of tel. 0315-711355 (dinsdag en donderdag tussen 11.00 en 12.00 uur).