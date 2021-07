Huiskamer van Lieren wekelijks open

LIEREN – De vrijwilligers van de Huiskamer in Lieren zetten vanaf woensdag 28 juli iedere woensdag de deuren weer open. Vanaf 10.00 uur is iedereen welkom: senioren, voorbijgangers en vakantiegangers en iedereen die zin heeft in een kop koffie of thee met wat lekkers, een fijn gesprek, gezelligheid, ontmoeting en even uit de dagelijkse sleur zijn. De Huiskamer gevestigd in het Trefpunt aan de Lierderstraat 7, achter de kerk in Lieren. De ruimte is groot genoeg om 1,5 meter afstand te houden.

Het team kan overigens nog wel wat hulp van nieuwe vrijwilligers gebruiken. Alle hulp is welkom, waaronder ook een chauffeur voor het halen en brengen van gasten. Belangstellenden kunnen langskomen om de sfeer te proeven en kennis te maken of een e-mailtje sturen naar huiskamervanlieren@outlook.com.