Huishoudens zonder water door gesprongen waterleiding

ELLECOM – Doordat een van de twee grote waterleidingen in Ellecom is gesprongen, kwam een groot deel van de omgeving donderdagmiddag 29 juli zonder water te zitten. Sommige huishoudens hebben helemaal geen water, bij andere is de waterdruk heel laag.

Even na 13.30 uur stond bocht in de N348 vol water en is de fietstunnel tussen Ellecom en Dieren vol water gelopen. De tunnel werd afgesloten en de brandweer is erbij geroepen om de tunnel leeg te pompen.

Aan het eind van de middag meldt Vitens op haar site dat er hard wordt gewerkt om het lek te dichten.

Een paar uur later werd ook een gesprongen waterleiding gemeld aan de Hellendaallaan in Dieren. Hier heeft rond 14.30 uur de straat blank gestaan doordat een leiding onder de stoep het begaf. Inmiddels is ook hier Vitens ter plaatse. De leiding is afgesloten en de reparatiewerkzaamheden gaan van start. Op de website meldt Vitens dat de verwachting is dat de werkzaamheden hier rond 18.15 uur zijn afgerond.

Foto’s: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink