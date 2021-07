Hospice, zorghotel en privékliniek in Ellecom

ELLECOM – Barthenhorst Planontwikkeling wil op het terrein van De Zevende Dag Adventisten een hospice, zorghotel en privékliniek realiseren. Er blijft ruimte voor de gebedsruimte. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden gaat in principe akkoord met deze plannen en nodigt de initiatiefnemers uit ze verder uit te werken en onderbouwen.

Het gaat om het perceel aan de Middachterlaan 2 in Ellecom, dat eigendom is van kerkgenootschap De Zevende Dag Adventisten en in gebruik is als centrale locatie van de landelijke organisatie. Een groot deel van de gebouwen wordt niet meer gebruikt, alleen de kerkzaal en een bedrijfswoning voor de beheerder zijn nog in gebruik.

Barthenhorst wil de leegstaande gebouwen slopen om ruimte te maken voor nieuwbouw. De historische kazerne blijft bewaard. Op het terrein komt een hospice met twaalf kamers, gezamenlijke ruimtes en vijf hotelkamers voor familie. Ook is er een hotel voor mensen met een zorgvraag gepland, hier komen 25 tot 30 kamers. De privékliniek zal bestaan uit 15 kamers, behandelkamers en wachtruimtes. Zoals gezegd blijft er ook voor de geloofsgemeenschap een plekje op het terrein. Er komt ook een openbaar toegankelijk wandelpad.