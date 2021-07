Historische wandeling op landgoed Rosendael

ROZENDAAL – De boswachter van Geldersch Landsdchap & Kasteelen (GLK) verzorgt zaterdag 31 juli een cultuurhistorische excursie over landgoed Rosendael. Het wordt een afwisselende wandeling van zo’n 3,5 kilometer lang over de Koningsberg en in de omgeving van de oude begraafplaats van het landgoed Rosendael, buiten het kasteel. Onderweg is er aandacht voor landschappelijke aanleg en cultuurhistorische aspecten van het park en de begraafplaats.

De wandeling begint om 14.00 uur en duurt ongeveer 2 uur. Vooraf online reserveren is noodzakelijk en kan via www.glk.nl/activiteiten.

Foto: Floor ten Brink