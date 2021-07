Het NIO zoekt testers, schrijvers en fotografen

RHEDEN-ROZENDAAL – Het NIO (Netwerk Informele Ondersteuning) zoekt testers, schrijvers, fotografen, trainers en netwerkers die als actieve ambassadeurs in een werkgroep mee willen helpen een lokale sociale kaart in de gemeenten Rheden en Rozendaal neer te zetten. De sociale kaart is een informatiebron voor iedereen die op zoek is naar lokale activiteiten en/of maatschappelijk dienstverlening in deze gemeenten.

Het NIO is met name in de opstartfase samen met de werkgroep actief om de digitale versie te testen, onder de aandacht te brengen en om organisaties te ondersteunen deze website te benutten. Organisaties kunnen hun aanbod hierop vermelden. Deze website helpt zoveel mogelijk inwoners om de gewenste lokale informatie te kunnen vinden, waardoor zij dicht in eigen buurt mee kunnen doen of geholpen kunnen worden. Behalve deze digitale versie krijgt de sociale kaart ook fysieke uitingen. De werkgroepleden zijn daarbij ook van betekenis. Het NIO komt graag met inwoners in contact die mee willen helpen en bespreekt met hen hoe zij deze rol willen vervullen.

Het NIO is een platform en netwerk en stimuleert vrijwilligers elkaar te ontmoeten, elkaar te leren kennen en met elkaar ervaringen uit te wisselen. Dit kan onder andere tijdens de maandelijkse NIO-Cafés en thema-netwerkbijeenkomsten. Het NIO draagt samen met inwoners zorg voor de sociale kaart Rheden & Rozendaal. Belangstellenden kunnen contact opnemen met het NIO via tel. 06-36324778 of netwerknio@gmail.com.