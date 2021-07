Hessenrijders komen in actie

LAAG -KEPPEL – Schaats- en skeelervereniging De Hessenrijders uit Laag-Keppel is volop in beweging. Zo heeft deze vereniging op zondag 27 juni een prachtige skeelertocht door de Achterhoek en Liemers gemaakt.

De toertocht van ongeveer 30 kilometer was bestemd voor de volwassenen en ervaren jeugdige skeeleraars. De deelnemers hadden prachtig skeelerweer. Bij het bruggetje aan de Bevermeerseweg in Angerlo moest er even worden gekluund vanwege een ‘open wegdek’. Daarna was er tijd voor een welverdiende pauze. Na afloop van de skeelertocht werd er nog even gezellig nagepraat op het terras van de Gouden Karper in Hummelo.

Dat de Hessenrijders volop skeeleren en actief zijn, blijkt ook uit het groot aantal jeugdige skeeleraars bij de vereniging. Elke donderdagavond krijgt de jeugd les van gediplomeerde trainers. Ter afsluiting van het zomer-skeelerseizoen werd donderdag 8 juli een mini-Elfstedentocht voor deze jeugdleden gehouden. Er was een mooi elfstedenparcours uitgezet in de straten van Hoog Keppel. De jeugd kon tijdens deze Elfstedentocht zoveel mogelijk rondes skeeleren. Bij de gezellige Koek & Zopie kon men even ‘bijtanken van de vele kilometers’. Vanzelfsprekend ontbrak het niet aan de bekende stempelposten in de Friesche Elfsteden en het bruggetje bij Bartlehiem. Na afloop van de tocht ontving elke skeeleraar een unieke Elfsteden skeelermedaille en een lekkere traktatie.

Foto: Wim van Hof