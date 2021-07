Herstart activiteiten Inloophuis Dieren

DIEREN – Inloophuis Dieren pakt haar activiteiten weer op. De inloop is gelukkig nooit stil komen te liggen, zodat de bezoekers contact konden blijven houden, weliswaar op beperkte tijden. Omdat de vrijwilligers nog steeds wat terughoudend zijn, is besloten het aantal inloopmomenten langzaam uit te breiden. Daarom is er momenteel inloop van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur en in het weekend wisselend op zaterdag of zondag.

Er komt nu ook steeds meer ruimte voor activiteiten. De wandelclub onder begeleiding van het Sportbedrijf is weer gestart, de werkplaats is weer twee ochtenden per week open, er wordt weer geschilderd en mensen kunnen weer terecht bij de Kleding Repair. De Kinderactiviteit start weer op de woensdagmiddag, Incluzio is gestart met huiswerkbegeleiding en een kinderactiviteit.

Sommige activiteiten, die normaal altijd stoppen in de zomer, gaan in september weer van start. Anderen zijn lastig vorm te geven binnen de huidige maatregelen. Voor alle activiteiten geldt wel dat bezoekers niet meer vrij naar binnen kunnen lopen. Vooraf aanmelden is verplicht en door het beperkte aantal deelnemers zijn sommige activiteiten om de week of is er een wachtlijst. Het meest actuele aanbod is te vinden op Facebook (Inloophuis Dieren) of de website www.inloophuisdieren.nl.