Herdenking 70 jaar Molukkers in Nederland

DOESBURG – Zeventig jaar geleden kwam de eerste groep Molukse KNIL-militairen naar Nederland. Op 21 juni in 1951 arriveerde het laatste schip, de Kota Inten. Op maandag 21 juni stond de gemeente Doesburg stil bij dit moment. Bij het Moluks Monument op de IJsselkade kwam een klein gezelschap bij elkaar voor een mooi en kort programma met kransleggingen en speeches.

Burgemeester Loes van der Meijs vertelde in het kort het verhaal van de Molukkers in Nederland, KNIL-militairen die niet langer in Indonesië konden blijven en voor een paar maanden naar Nederland zouden komen, maar nooit meer terug zouden keren naar hun thuisland. Ze erkende dat er veel te lang veel te weinig aandacht is geweest voor de situatie van de Molukkers in Nederland. “Maar het is goed dat de aandacht er nu, zij het veel te laat, wel is. Dat de verhalen en inkleuringen door de eerste, tweede en derde generatie Molukkers in Nederland verteld moet worden. (…) En dat wij aandringen op erkenning van het leed dat u is aangedaan door op militair bevel KNIL-militairen tijdelijk hier naartoe te halen en geen perspectief te geven op terugkeer.”

Izaäc Singadji vertelde hoe hij als baby met zijn ouders in Nederland arriveerde. Zelf had hij een onbekommerde jeugd, maar zijn ouders maakten een heel moeilijke en zeer verdrietige tijd door. “Ze hadden veel heimwee naar hun geliefde eiland Ambon. Maar hun tijdelijk verblijf kreeg langzamerhand een permanent karakter. De koffer met spullen met spullen voor terugkeer bleef onaangeroerd op een bewaarplek.”

Zeven decennia later is hij present bij de herdenking in Doesburg. “We herdenken gezamenlijk bij het Moluks monument. De gedenksteen die een blijvende herinnering is aan de eerste generatie Molukse Doesburgers, die de tijdelijke barakken verruilden voor stenen huizen. Ik ben trots op dit monument en de erkenning dat wij Molukkers volwaardig deel uitmaken van de Doesburgse samenleving.”

De herdenking is terug te zien via www.youtube.com/user/DoesburgTV.

Foto: Maarten Lindner/DoesburgTV