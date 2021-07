Henk uit Loenen fietst 400 kilometer om geld in te zamelen tegen kanker

LOENEN – Zaterdag 10 juli stapt Henk van Milgen uit Loenen op de fiets. Hij fietst deze dag niet zomaar een tochtje, maar maakt een ronde van meer dan 400 kilometer in een dag. Henk hoopt met deze monsterfietstocht zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de Roparun later dit jaar.

“Eigenlijk zouden wij als bedrijf Visma Roxit vorig jaar al meedoen met de Roparun, maar corona gooide roet in het eten”, vertelt Henk. Dit jaar wordt de Roprarun in aangepaste vorm gehouden in oktober. Henk en zijn collega’s doen hieraan mee en moeten zoveel mogelijk geld proberen in te zamelen. De opbrengst is bedoeld om ondersteuning en verbinding te bieden binnen de palliatieve zorg voor mensen met kanker.

Henk gaat tijdens de Roparun als begeleider op de fiets mee met de hardlopers en besloot dat hij die fiets ook wilde inzetten om geld in te zamelen. “De ene collega gaat auto’s wassen, de ander langs de deuren om geld in te zamelen, ik ga de fiets gebruiken.” Henk bedacht een ludieke route langs de vijf kantoren van Visma Roxit te fietsen. Hij start in zijn woonplaats Loenen, fietst vervolgens naar Haaksbergen, Zwolle, Zoetermeer en Nieuwegein om vervolgens in de avond in Arnhem aan te komen.

Het is de eerste keer dat hij zo’n lange afstand fietst. “Mijn langste afstand is ongeveer 200 kilometer op een dag.” Toch heeft Henk er alle vertrouwen in dat hij de missie gaat volbrengen. “Je kunt je er niet goed op voorbereiden, alles moet een beetje mee zitten. maar ik heb er alle vertrouwen in dat het mij gaat lukken, anders was ik er ook niet aan begonnen. ” Op delen van de route fietsen familie en collega’s een stukje mee, maar het grootste gedeelte moet hij toch echt zelf doen.

Het enthousiasme van de andere deelnemers werkte voor Henk aanstekelijk. “Een van mij collega’s is heel fanatiek, hij vroeg mij om ook wat te doen. Als iemand zo enthousiast is, dan is het een kleine moeite om ook wat te doen.”

Het doel van de fietstocht is om zo veel mogelijk geld in te zamelen dat ten goede komt aan verschillende organisaties die zich inzetten op het gebied van palliatieve zorg, zoals bijvoorbeeld een hospice. Henk hoopt dan ook dat veel mensen hem willen ondersteunen. “Ik heb geen streefbedrag, alle kleine beetjes helpen.” Via de teampagina https://roxitrunners.nl/steun/HenkM kan er geld gedoneerd worden. “Maar bedrijven kunnen mij ook steunen, ik wil bijvoorbeeld wel met hun logo op mijn wielerkleding rondfietsen.”

Voor vragen over sponsoring en donaties kan er gemaild worden naar henk.van.milgen@roxit.nl.