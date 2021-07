Henk fietst 2200 euro bij elkaar voor de Roparun

LOENEN – Het is Henk van Milgen uit Loenen gelukt. Zaterdag 10 juli legde op zijn fiets ruim 400 kilometer af langs alle vier vestigingen van zijn werkgever Visma Roxit om geld in te zamelen voor de Roparun. Hij zamelde een bedrag van 2200 euro in en kijkt terug op een geslaagde actie.

Om 5.00 uur ging de wekker van Henk. Vanuit Loenen fietste hij samen met de vriend van zijn nicht richting Haaksbergen. Tijdens zijn monstertocht kreeg hij regelmatig ondersteuning van vrienden en collega’s die gedeeltes meefietsen. Het laatste stuk van de route begon Henk op te breken. “Mijn knieën vonden het niet meer zo fijn. Het aanzetten was pijnlijk, maar ik besloot toch om door te gaan.”

Na een routefoutje, dat 20 kilomter extra fietsen kostte, kwam Henk om 22.30 uur aan in Arnhem. Hier werd hij feestelijk ingehaald door collega’s, vrienden en familie. De fietstocht heeft tot nu toe ruim 2200 euro opgeleverd. Dit bedrag komt volledig ten goede aan Stichting Roparun. Bijdragen kan nog steeds via roxitrunners.nl/steun/henkm.