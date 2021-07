Hartstocht & Schelmenstreken in Openluchttheater de Pinkenberg

ROZENDAAL – De serie zomervoorstellingen in Openluchttheater de Pinkenberg in Rozendaal gaat weer van start. Woensdag 28 juli bij Commedia dell’arte het spits af met de familievoorstelling Hartstocht & Schelmenstreken, die geschikt is voor iedereen tussen de 4 en 100 jaar.

Colombine en Capitano zijn gek op elkaar, maar elke keer als Colombine over trouwen begint, krijgt Capitano het benauwd. Als ze hierover weer eens ruzie hebben, loopt Colombine kwaad weg. Onderweg komt ze Scaramouche tegen bij de herberg. Hij wil wel graag met haar trouwen, want haar vader is rijk. Colombine wijst hem af, maar Scaramouche heeft van een zigeunerin magische drankjes gekocht. Hij doet er één in de wijn en op slag is Colombine alles vergeten. Een getuige uit de herberg haalt Capitano erbij en samen gaan ze op pad om Colombine te redden van Scaramouche.

De voorstelling begint om 14.00 uur. Er is een beperkt aantal kaarten beschikbaar, alleen te koop via www.depinkenberg.nl. De voorstelling duurt 45 minuten. Er is geen pauze, maar bezoek mag zelf eten en drinken meenemen.

