Hallse pedagoog publiceert twee titels

HALL – Orthopedagoog drs. Jantine Peters uit Hall is sinds 1985 werkzaam als pedagoog, trainer en (beeld) coach. Nu ze in coronatijd haar werk niet kon uitvoeren, heeft zij met twee collega’s twee boeken uitgebracht.

Jantine Peters heeft in al die jaren onverminderd de missie om ouders en professionals werkzaam in de kinderopvang enthousiast te maken voor een positieve en respectvolle manier van opvoeden. Al tijdens haar studie pedagogische wetenschappen aan de Universiteit van Utrecht raakt Jantine geïnspireerd door de democratische opvoedingsmethode van dr. Thomas Gordon, waarover ze in 2010 een boek schreef voor ouders van jonge kinderen en dat in 2018 in een tweede herziene druk verscheen.

Zo’n vijftien jaar geleden kwam Jantine in aanraking met de visie van de Hongaarse kinderarts Emmi Pikler, die na de Tweede Wereldoorlog op unieke wijze een kindertehuis in Boedapest had opgezet. Jantine volgde een (internationale) bijscholing en gaf vervolgens vol enthousiasme trainingen, workshops en speelgroepjes aan ouders en professionals over deze Piklervisie. Een visie die aandacht vraagt voor het belang van een vrije spel- en bewegingsontwikkeling van baby’s en peuters.

Toen vorig jaar door corona al dit groepswerk stil kwam te liggen, is Jantine met twee collega’s twee boeken over deze visie gaan schrijven. Eentje voor ouders van 0-2 jarigen en eentje voor professionals die werken met 1-4 jarigen. Deze zijn onlangs verschenen.

www.aandachtgeeftjekracht.nl/opvoedkunde