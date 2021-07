DOESBURG – Op veler verzoek speelt Loulou Rhemrev op zaterdag 10 juli om 20.00 uur opnieuw haar voorstelling Hallo Bandoeng! in de Gasthuiskerk in Doesburg. Rhemrev graaft in deze voorstelling in haar familiegeschiedenis op zoek naar antwoorden op vragen die haar leven beheersen. Kaarten kosten 17,50 euro.

Radio Kootwijk vormde sinds 1929 de basis voor gesprekken met Nederlands-Indië. Mensen die dachten hun dierbaren nooit meer te zullen horen, hadden plots rechtstreeks contact. Twee verschillende werelden werden in enkele minuten verbonden door de lucht, in golven en trillingen die 12.000 kilometer moesten overbruggen. Maar als de berichten door een oorlog worden verstoord resteren radiostilte en onbeantwoorde vragen. De familie van de actrice heeft 300 jaar in Nederlands-Indië gewoond en is na de oorlog naar Nederland gevlucht.

www.gasthuiskerkdoesburg.nl