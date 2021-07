GroenLinks pleit voor investering in preventie in sociaal domein

GEM. RHEDEN – GroenLinks kondigt aan bij de behandeling van de kadernota in de gemeente Rheden op dinsdag 6 juli een pleidooi te gaan houden om fors te gaan investeren in preventie in het sociaal domein. “De noodzaak hiervoor is groot, want op dit moment is het dweilen met de kraan open in deze gemeente”, aldus fractievoorzitter Tim Endeveld. “Zo scoren we binnen de regio heel slecht op een aantal leefstijlfactoren, zoals overgewicht, sport en bewegen, roken en mentale gezondheid bij jongeren. Ook voelen de inwoners uit onze gemeente zich gemiddeld minder gezond.”

GroenLinks stelt voor om een miljoen euro vrij maken om in te zetten op een gezondere samenleving. “Door nu echt in te zetten op preventie wil GroenLinks een impuls geven aan echte veranderingen in het sociaal domein. De gemeente moet zich veel meer inzetten om inwoners te helpen langer gezond te zijn. Daarbij moet de gemeente breder kijken naar gezondheid. Zo is aangetoond dat mensen in de schulden zichzelf ongezonder voelen”, aldus Endeveld. “Dit biedt grote voordelen voor de inwoners zelf, maar ook voor de gemeente. De zorgvraag zal hierdoor op termijn afnemen en zo komt er meer ruimte voor de inwoners die de zorg wel echt nodig hebben. Daarnaast is preventie de enige manier om de zorgkosten in de hand te houden.”