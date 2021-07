Graag Gedaan biedt aandacht en hulp

LOENEN – De Loenense hulpverleningsdienst Graag Gedaan bestaat uit betrokken inwoners van Loenen die graag omzien naar elkaar. De vrijwilligers bieden praktische en sociale ondersteuning aan de inwoners van Loenen, zoals bezoek aan iemand die weinig sociale contacten heeft. Een vrijwilliger heeft tijd voor een kopje koffie, een goed gesprek of samen wandelen. Ook wie niet in staat is zelfstandig naar het ziekenhuis, ziekenhuis, huisarts, therapeut of soos te gaan, kan een beroep doen op een vrijwilliger die haalt en brengt. Hiervoor wordt een kleine vergoeding gevraagd voor de gereden kilometers en eventueel parkeerkosten. Een vrijwilliger kan helpen bij het boodschappen doen of het halen van medicijnen. Ook klusjes in en om het huis kunnen worden gedaan, zoals een lamp repareren, wat ophangen of helpen bij het schoffelen in de tuin. Ook kan bij Graag Gedaan mantelzorgondersteuning worden aangevraagd. Dan komt de vrijwilliger om de mantelzorger te ontlasten bij de zorg van een naaste. De mantelzorger krijgt op deze manier wat tijd voor zichzelf.

Inwoners van Loenen die hulp nodig hebben, kunnen bellen met Anneke Zoomer, tel. 06-30768921, Dikkie Kraaijenbrink, tel. 06-38061677, of Jopie Reinders, tel. 06-38061676 op werkdagen tussen 18.00 en 19.00 uur. Mailen kan naar annekezoomer1@outlook.com.

Graag Gedaan kan altijd extra handen gebruiken, jong of oud. Iedereen die iets wil betekenen voor een ander, kan zich aanmelden als vrijwilliger.