Glasvezel in Doesburg

DOESBURG – Delta Fiber Netwerk start na de bouwvak, in week 34, met de aanleg van een glasvezelnetwerk in Doesburg. Er is voldoende animo onder inwoners van de stad. Wethouder Birgit van Veldhuizen van gemeente Doesburg is erg blij dat in de gemeente Doesburg nu ook glasvezel beschikbaar komt voor iedereen die dat wil: “Het helpt Doesburg zeker met de steeds digitaler wordende samenleving.”

De voorbereidingen voor de aanleg van glasvezel in Doesbrug zijn in volle gang. De aannemer komt bij alle woningen langs om de juiste plek voor de aansluiting te bepalen. Overigens worden de woningen van inwoners met én zonder glasvezelabonnement aangesloten. Zo hoeft de de straat maar één keer open.

Alle inwoners die zich tijdens de glasvezelcampagne hebben aangemeld, worden persoonlijk geïnformeerd. Inwoners die zich nog niet hebben aangemeld, kunnen dit nog steeds doen. Wie dit voor 1 september doet, hoeft geen aansluitkosten te betalen.

