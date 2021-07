Gezellige Vrijmarkt bij Speeltuin Kindervreugd

DOESBURG – Op zondag 18 juli konden er volop koopjes worden gescoord bij Speeltuin Kindervreugd in Doesburg. De hele dag stond in het teken van een gezellige vrijmarkt. Bezoekers konden bij de verschillende kraampjes van alles kopen. Het meisje op de foto had geluk. Voor 1 euro wist zij een mooie hoepel te vinden.

De speeltuin aan de Marijkelaan in Doesburg is in de zomervakantie van regio zuid is de speeltuin elke dag van 14.00 uur tot 17.00 uur geopend, behalve op zondag. Ook zijn er regelmatig leuke activiteiten te doen. Kijk voor meer informatie op de website van Kindervreugd: www.kindervreugd-doesburg.nl.

Foto: Han Uenk