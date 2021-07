Getuigen gezocht van val van de fiets

DOESBURG – Wie heeft op zaterdag 3 juli aan het begin van de middag gezien dat een man ten val kwam op de dijk langs de IJssel bij Doesburg? Bij een stom ongeluk kwam de Doesburger ten val, maar de tegenliggers die bij de val betrokken waren, fietsten gewoon door.

De Doesburger van 71, die liever niet met zijn naam in de krant wil, reed zaterdag 3 juli rond 13.00 uur over het fietspad langs de dijk van Doesburg richting camping het IJsselstrand, op weg naar een familiefeestje in Warnsveld. “Op het eerste stuk kwam ik een groepje van een stuk of vier fietsers tegen. Ze gingen keurig achter elkaar rijden, maar bij een van de fietsers zat een jongetje achterop, dat met een schepnetje zat te zwaaien”, vertelt de fietser. “Het was zo’n schepnet met een lange stok, dat hij liet vallen toen ik hem passeerde. Ik schrok, week uit en rolde het gras in.” De Doesburger kwam ten val en kwam met zijn hand terecht op het beton van het fietspad. Een ernstige verwonding is het gevolg en er moet een operatie aan te pas komen om de hand te herstellen.

Een ongeluk zit een klein hoekje, dat weet de fietser, maar wat hem stoort, is dat de tegenliggers met het jongetje niet even zijn gestopt. “Ik hoorde de vader nog ‘pas op’ zeggen tegen het kind. En na mijn val heb ik het uitgeschreeuwd van de pijn. Het kan niet zijn dat ze niets hebben gemerkt.” De Doesburger werd gelukkig goed opgevangen door twee wielrenners, maar het steekt hem dat de betrokken fietsers gewoon zijn doorgereden. “Door mijn verhaal te doen in de krant hoop ik aan de ene kant dat er nog getuigen zijn, maar vooral dat de fietsers zelf zich melden.”